طارق عامر: حدود السحب والإيداع النقدي إيجابية.. وعلينا التخلص من التعامل بالكاش

دوت الخليج – أشاد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بإيجابية حدود الإيداع والسحب النقدي الحالية، مؤكدا أهمية التخلص من المعاملات النقدية.

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وقال عامر: أزمة كورونا خلقت فرصة جيدة، لتحجيم التعامل النقدي، والاعتماد على القنوات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال حوار طارق عامر، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد.

وأضاف عامر أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بالقطاع المصرفي، والخوف من انتقال وانتشار العدوى حتى بين العملاء، كانت دافع رئيسي وراء القرار.

وتابع: كانت فرصة جيدة تم اغتنامها، للتحول لمنظومة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.

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وأكد عامر أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية والدخول في النظام المالي يسهم في تحسين الناتج الحقيقي للدولة.

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