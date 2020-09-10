أبرز تصريحات طارق عامر عن مبادرات المركزي وتطورات القطاع المصرفي

دوت الخليج – أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري المصري، مضاعفة المبلغ المرصود لمبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي والزارعي والمقاولات إلى 200 مليار جنيه، بالتزامن مع إعفاء المصانع والشركات المتعثرة من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه.

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وتوقع عامر، في حوار مع برنامج علي مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ألا تجدد فترة إرجاء أقساط القروض، مشيرا إلى أن حجم أقساط القروض المؤجلة بلغ حوالي تريليوني جنيه.

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وإلى أبرز ما جاء في الحوار:

طارق عامر: 800 مليون دولار احتياطي المركزي قبل تحرير سعر الصرف

طارق عامر: مصر تلقت 413 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال فترة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

محافظ البنك المركزي المصري: ضخ وسداد 35 مليار دولار خلال أزمة كورونا

طارق عامر: في الغالب لن يتم تجديد إرجاء أقساط القروض

طارق عامر: تريليونا جنيه أقساط القروض المؤجلة والقطاع المصرفي قدم تضحية كبيرة

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طارق عامر: رفع مبادرة تمويل القطاع الخاص إلى 200 مليار جنيه

طارق عامر: سوق الأوراق المالية وصلت لحدودها وتحتاج طروحات جديدة

طارق عامر: إعفاء المصانع والشركات المتعثرة من ديون تقدر بنحو 40 مليار جنيه

طارق عامر: طرح العملات البلاستيكية الجديدة لفئتي 10 و20 جنيه العام المقبل

طارق عامر: واجهنا السوق السوداء بمنتهى القوة وأرسلنا كتائب لمراقبة شركات الصرافة

طارق عامر: تعليمات بتدبير حتى 10 آلاف دولار للأفراد دون سؤال عن غرض الاستخدام

طارق عامر: 18 مليار جنيه دعما للبنك الزراعي.. و3 مليارات لتمويل الري الحديث

طارق عامر: حدود السحب والإيداع النقدي إيجابية.. وعلينا التخلص من التعامل بالكاش

طارق عامر: البنوك مستعدة لتمويل تسويات مديونيات توريد الغاز للقطاع الخاص

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