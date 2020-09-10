جي بي أوتو: إعادة هيكلة عبر دمج 3 شركات إلى RG Investments

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جي بي أوتو، عن إتمام عملية إعادة هيكلة بالاندماج لشركة N R Investments SARL – DR Investments SARL – KA R Investments SARL.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فإن عملية الاندماج تمت مقابل حصول مساهمي تلك الشركات على أسهم في رأسمال الشركة الدامجة RG Investments SARL دون تغير في نسبة الملكية قبل وبعد إعادة الهيكلة.

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الجدير بالذكر أن RG Investments SARL تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية جي بي أوتو بنسبة 28.439%، و N R Investments SARL بنسبة 12.379%، يليها DR Investments SARL بنسبة 9.412%، ثم KA R Investments SARL بنسبة 8.230%، ، وذلك وفقا لأخر إفصاح صادر عن الشركة يخص هيكل المساهمين في 14 إبريل الماضي.

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