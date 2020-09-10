البورصة ترتفع 0.43% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، ليتداول عند مستوى 10977 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.93%، و1.76% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 99.414 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 3999 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 73 شركة مقابل تراجع 3 شركات في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.197 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.234 مليون جنيه، مقابل 4.037 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.159 مليون جنيه، منها 998.212 ألف جنيه للأفراد، و161.335 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.037 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيم 2.002 مليون جنيه، مقابل 964.832 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.53%، تلاه سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 8.52%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب بنسبة 7.30%.

في حين تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.31%، تلاه سهم المنصورة للدواجن بنسبة 2.37%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 0.99%.

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