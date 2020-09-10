بورتو وعامر جروب: فاكت حددت إجمالي قيمة التعويض في القضية التحكيمية عند 51.7 مليون دولار

رنا ممدوح _ حدد تقرير شركة الأعمال والإستشارات المالية عن الأوراق المالية – فاكت، إجمالي قيمة التعويض في القضية التحكيمية رقم 986/2014 الصادرة لصالح كلا من مجموعة بورتو وعامر جروب عند 51.683 مليون دولار ( علماً بأن هذا المبلغ قابل للتغير في ضوء تاريخ التنفيذ الفعلى).

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وبحسب إفصاح صادر عن المجموعتين اليوم، فتبلغ حصة مجموعة بورتو القابضة من إجمالي التعويض 36.666 مليون دولار بنسبة 70.9%، و15.016 مليون دولار لصالح عامر جروب بنسبة 29.1%.

جاء ذلك بناء على تكليف المجموعتين عامر وبورتو جروب لشركة الأعمال والإستشارات المالية عن الأوراق المالية فاكت والمقيدة بسجل المستشارين الماليين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 1729 كمستشار مالي مستقل لتحديد وقسمة الحقوق الأقتصادية بينهم عن حكم التحكيم في القضية التحكيمية الصادره لصالحهم والبالغ قيمتها 39.916 مليون دولار كتعويض، بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتبارا من 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلى.

وانتهي تقرير فاكت إلى أن مبلغ التعويض قيمته 39.916 مليون دولار يضاف إليه فوائد التعويض السنوي منذ تقديم طلب التحكيم في 11 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ السداد الفعلى- تم افتراض أنه بنهاية أغسطس الماضي، حيث أن هذا التاريخ غير معلوم ومرتبط بإمكانية التنفيذ، ولذلك فهذا المبلغ قابل للتعديل يضاف إليه مصاريف القضية يضاف إليه مصاريف استمراريو شركة عامر سوريا يضاف إليه التكلفة الاستثمارية لمشروع بورتو طرطوس ويضاف إليه رد أثر إفصاحات القضية على رأس المال السوقي ليصبح إجمالي قيمة التعويض 51.683 مليون دولار.

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وذكرت المجموعتين بأن هناك دعوي رقم 42 لسنة 136 قضائية تجاري استئناف عالي مأمورية شمال القاهرة ببطلان حكم التحكيم تم تأجيلها إلى 4 أكتوبر المقبل ودعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة تم تأجيلها إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

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