مال وأعمال

ريلاينس الهندية تعرض على أمازون حصة بقيمة 20 مليار دولار في وحدة تجزئة

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_ ذكرت بلومبرج نيوز يوم الخميس نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن ريلاينس إندستريز الهندية تعرض بيع حصة بنحو 20 مليار دولار في ذراعها للتجزئة إلى أمازون.كوم.

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وذكرت الوكالة أن الشركة العملاقة التي تمتد أنشطتها من النفط إلى الاتصالات ويقودها الملياردير موكيش أمباني، والتي جمعت بالفعل 20 مليار دولار في هذا العام من مستثمرين من بينهم فيسبوك وجوجل، ترغب في بيع حصة تصل إلى 40 بالمئة من نشاط التجزئة إلى أمازون.

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ولم ترد أمازون ولا ريلاينس على طلبات من للتعليق.

ويحول أغني رجل في آسيا تركيزه صوب التجزئة بعد أن شيد بنجاح أكبر شبكة اتصالات في الهند من حيث عدد العملاء في أقل من أربع سنوات، ويأمل في الوصول إلى مركز مهيمن مع بلوغ السوق الاستهلاكية الضخمة في الهند مرحلة النضج.

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وقال تقرير بلومبرج إن أمازون أجرت محادثات بشأن الاستثمار في ريلاينس ريتيل وأبدت اهتماما بإجراء مفاوضات بشأن صفقات محتملة لكنها لم تتخذ قرارا.

واستحوذت ريلاينس ريتيل على ذراع التجزئة المنافسة لفيوتشر جروب الشهر الماضي وأعلنت يوم الأربعاء عن استثمار بمليار دولار من سيلفر ليك بارتنرز.

وتملك الشركة ما يقرب من 12 ألف متجر تبيع مجموعة واسعة من المنتجات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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