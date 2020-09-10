هيرميس وبلتون وسي أي كابيتال تستحوذ على نحو 10% من أسهم البورصة السلعية

– كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها يوم الخميس، أن المجموعة المالية هيرميس وبلتون المالية القابضة وبنك الاستثمار سي أي كابيتال قامت بالاستحواذ على نحو عشرة بالمئة من رأسمال البورصة السلعية المدفوع والمقدر بنحو 91 مليون جنيه.

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وكانت وزارة التموين وبورصة مصر أعلنتا يوم الأربعاء عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

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وسيُتداول في البورصة السلعية المصرية بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

وكشفت الوثيقة أن هيرميس تستحوذ على 3.3 بالمئة من أسهم البورصة السلعية فيما تستحوذ بلتون وبنك الاستثمار سي.آي كابيتال على نسبة مماثلة لكل منهما.

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وتحوز بورصة مصر نحو 34 بالمئة من أسهم البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية نحو 11 بالمئة فيما يملك جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 11 بالمئة أيضا.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية في بيان صحفي يوم الأربعاء “من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل ‪2021”.

ويحوز البنك الزراعي المصري نحو 9.8 بالمئة من أسهم بورصة السلع والبنك الأهلي المصري 6.6 بالمئة وبنك مصر نفس النسبة وشركة مصر للمقاصة 5.5 بالمئة وشركة مصر القابضة للتأمين 5.5 بالمئة.

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