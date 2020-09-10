مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة لأكثر من 1% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية في الصعود بمنتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09%، ليتداول عند مستوى 11048 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.9%، ليتداول عند مستوى 67.59 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.2% و 2.81% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 540.910 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 20842 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 128 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 24.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 21.162 مليون جنيه، منها 18.851 مليون جنيه للأفراد، و2.310 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.725 مليون جنيه، منها 2.307 مليون جنيه للأفراد، و417.836 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 23.887 مليون جنيه، منها 22.922 مليون جنيه للمؤسسات، و964.832 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.53%، تلاه سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 9.09%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 8.80%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.89%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 4.71%، ثم سهم مطاحن ومخابز القاهرة بنسبة 2.21%.

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