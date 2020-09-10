مدينة نصر للإسكان: تأجيل الدعوى المقامة من العقارية للبنوك الوطنية ضد الشركة إلى 20 سبتمبر الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عن تأجيل الدعوى رقم 4572 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة المقامة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ضدها.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فالدعوى أقامت للمطالبة بمبلغ وقدره 24.831 مليون جنيه بزعم – خلافاً للحقيقة- أنه يمثل مستحقاتها عن مشروع إنشاء عدد 32 عمار بمدينة 6 أكتوبر.

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وقالت إن الدعوى المذكورة كان محدد لها جلسة 6 سبتمبر الجاري وتأجلت إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك بناء على طلب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير للإطلاع على المستندات المقدمة من الشركة المدعية.

ونوهت بأن الدعوى متداولة أمام محكمة أول درجة ولم تصدر فيها أحكام قطعية أو تمهيدية وتفتقر لأي أساس قانوني أو تعاقدي أو واقعي.

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وبحسب البيان فستقوم مدينة نصر للإسكان بالرد على هذا الإدعاء أمام هيئة المحكمة لإخلال الشركة المدعية بالالتزامات الملقاة على عاتقها بعقدي المقاولة المبرمين معها عام 2016.

وأشارت أن مدينة نصر للإسكان تحتفظ بحقها في التعويض على الإضرار التي لحقت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة بالتزاماتها التعاقدية ولإساءتها استعمال حق التقاضي.

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