بنك مصر يحصد 25 جائزة ومركزا متقدما عن عام 2020

دوت الخليج – أعلن بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، حصوله على 25 جائزة ومركزا متقدما بمختلف قطاعات الأعمال عن عام 2020، من قبل عدد من المؤسسات الدولية.

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وقال البنك في بيان، إنه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حصل بنك مصر على لقب “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020″من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة “البنك الأكثر ابتكارا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

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وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد، حصل بنك مصر هذا العام على جائزة “أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2020″، وتعد هذه هي المرة الثانية عشر التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وفيما يخص الصيرفة الإسلامية حصد بنك مصر عدد من الجوائز منها، جائزة “عملية العام (التمويل الإسلامي) إفريقيا – 2020” من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة “فاينانشيال تايمز“، “جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2019 و2020” من مجلة إنترناشيونال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2019 و2020” من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية حصل البنك جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر” من مجلة إنترناشيونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعامي 2019 و2020” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، بالإضافة إلى جائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر” لعامي 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة “أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2020” من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي العالمية.

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وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، حصل البنك على جائزة “البنك الأسرع نموا في تمويل التجارة – مصر” للأعوام 2018 و2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حصل البنك علىجائزة “البنك الأسرع نموا في إدارة النقد – مصر” لعامي 2018 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وحصد التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة على مستوى مصر وإفريقيا 2020، وكذلك حاز البنك على “التصنيف الأول كرائد للسوق المصري 2020” في استقصاء تمويل التجارة من مجلة يوروموني.

أيضا حصل بنك مصر على جائزة “أفضل بنك في تمويل التجارة – مصر 2020″، وجائزة “أفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2020” من مجلة اۤسيان بانكينج اند فاينانس.

كما حصل البنك على جائزة “عملية العام للتوريق في إفريقيا لعامي 2019 و2020” من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة “فاينانشال تايمز”، كما حصل البنك على عدة جوائز من مجلة جلوبال براندز وهم جائزة “أفضل علامة تجارية للشركات – مصر” لعامي 2019 و2020، وجائزة “أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية – مصر 2020″، وجائزة “أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء – مصر 2020”.

وحصد بنك مصر أيضا على جائزة “أفضل علامة تجارية مصرفية للعام – مصر 2020” من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، هذا بالإضافة إلى حصول البنك على تصنيف متقدم في قائمة التصنيف العالمي لأفضل 1000 بنك في العالم من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة “فاينانشال تايمز”، وجائزة “بنك العام في الابتكار الرقمي – في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020” من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

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