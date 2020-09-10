البورصة: عشرة أيام فترة سريان عرض الشراء المقدم على كامل أسهم النيل لحليج الأقطان

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة، أن مدة سريان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال حتى عدد 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة النيل لحليج الأقطان وبحد أدني 51% عشرة أيام.

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وبحسب بيان البورصة، فتبدأ فترة سريان العرض من الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر وحتى نهاية جلسة 24 سبتمبر الجاري.

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وذكرت سعر عرض الشراء 50 جنيه مصرى للسهم، ويتم التنفيذ في البورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال حتى عدد 52.992 مليون سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم رأسمال النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

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وأشارت البورصة أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأكدنت على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24/9/2020 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وشددت البورصة، على أن جميع شركات السمسرة والمتعاملين يجب عليهم الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

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