الدولار يستأنف التراجع أمام الجنيه وينخفض 3 قروش في معظم البنوك

شاهندة إبراهيم – استأنف الدولار موجة التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، في غالبية البنوك، ليفقد من قيمته قرشين إلى 3 قروش.

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وخفض 4 بنوك هي: الأهلي المصري ومصر وعوده وقناة السويس، سعر صرف الدولار بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، بدلا من 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، بالأمس.

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كما خفض بنكا التجاري الدولي وإتش إس بي سي سعر الدولار 3 قروش أيضا، ليبلغ 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهو أقل مستوى معروض بين البنوك ككل، مقابل مستوى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالأمس.

وفقد الدولار 3 قروش أيضا ببنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

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وتراجع الدولار قرشين في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم ليصل إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع بالأمس.

وخفض بنك كريدي أجريكول سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع أمس.

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