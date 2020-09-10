البنك المركزي المصري: ارتفاع التضخم الأساسي إلى 0.8% في أغسطس

_ أفادت بيانات من البنك المركزي المصري المصري اليوم الخميس، بأن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس من 0.7 بالمئة في يوليو. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج لا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية. اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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