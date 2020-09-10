- 1/2
- 2/2
وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، على سياسته النقدية دون تغيير، ليلتقط الأنفاس بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الماضية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود تعيه الذاكرة بسبب فيروس كورونا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0% ، وهو أدنى مستوى تاريخي له.
اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.