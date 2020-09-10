المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

وكالات _ أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي اليوم الخميس، على سياسته النقدية دون تغيير، ليلتقط الأنفاس بعد سلسلة من التدابير غير المسبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الماضية لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود تعيه الذاكرة بسبب فيروس كورونا.

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وأبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0% ، وهو أدنى مستوى تاريخي له.

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