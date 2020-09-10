الذهب يرتفع 5 جنيهات في السوق المحلية والجرام يسجل 853 جنيها

شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس بواقع 5 جنيهات.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا صعد اليوم إلى مستوى 853 جنيهًا للجرام مقابل 848 جنيهًا بإغلاق الأربعاء.

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وارتفع أيضًا عيار 18 ليلامس منطقة 731.15 جنيهًا، كما صعد عيار 24 ليصل إلى 974.85 جنيهًا.

وزاد الجنيه الذهب محققًا 6824 جنيهًا، في مقابل 6784 بختام تعاملات الأمس، بزيادة 40 جنيهًا.

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وعلى المستوى العالمي، استأنف السعر العالمي الصعود مسجلًا 1951 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 1948 بالأمس.

وتشهد أسعار المعدن النفيس في سوق الصاغة بمصر موجة تذبذب على مدار الأيام القليلة الماضية.

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