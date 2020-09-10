- 1/2
- 2/2
شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس بواقع 5 جنيهات.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأوسع انتشارًا صعد اليوم إلى مستوى 853 جنيهًا للجرام مقابل 848 جنيهًا بإغلاق الأربعاء.
اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج
وارتفع أيضًا عيار 18 ليلامس منطقة 731.15 جنيهًا، كما صعد عيار 24 ليصل إلى 974.85 جنيهًا.
وزاد الجنيه الذهب محققًا 6824 جنيهًا، في مقابل 6784 بختام تعاملات الأمس، بزيادة 40 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، استأنف السعر العالمي الصعود مسجلًا 1951 دولارًا للأوقية، مقارنة بنحو 1948 بالأمس.
وتشهد أسعار المعدن النفيس في سوق الصاغة بمصر موجة تذبذب على مدار الأيام القليلة الماضية.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع 5 جنيهات في السوق المحلية والجرام يسجل 853 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.