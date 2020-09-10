البنك الأهلي يوقع بروتوكولا مع جامعة بنها لميكنة متحصلات الطلبة والعاملين

دوت الخليج – وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون جديد بهدف ميكنة متحصلات الطلبة والعاملين بالجامعة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

حضر التوقيع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور عادل العدوي رئيس لجنة تنمية الموارد بجامعة بنها ووزير الصحة الأسبق، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ونواب رئيس الجامعة ومجموعة من فرق العمل المسؤولة بالبنك.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وأكد هشام عكاشة، أن البروتوكول الجديد يأتي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين مصرفه وجامعة بنها والتي تتضمن التطوير الشامل للجامعة ومستشفياتها بإجمالي مساهمات وصلت إلى مبلغ 73.5 مليون جنيه، بما يتيح توسيع مفهوم الشمول المالي الذي يعد أحد استراتيجيات البنك المركزي المصري.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد، إن البنك الأهلي له دور متنامي في تطوير جامعة بنها، وبشكل خاص في القطاع الطبي، مشيرا إلى أن جامعة بنها تعد ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر وتضم مختلف التخصصات.

وأضاف أن البروتوكول الجديد يتيح مزيد من التيسير على الطلاب والفريق الطبي والعاملين بالجامعة في سداد احتياجاتهم إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد المبذول في هذا الشأن.

من جهته أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يهدف من ميكنة متحصلات الطلاب والعاملين إلى نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك، في مختلف متطلبات حياتهم اليومية وسداد مستحقات ومصروفات الجامعة.

Advertisements

وأكدت الدكتورة راندا مصطفي، دعم البنك الأهلي للجامعة في المجالات التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن البنك قدم للجامعة ماكينة لتصنيع الكمامات وتتيح إنتاج مئات من الكمامات تغطي احتياجات الجامعة والمنطقة المحيطة بها.

فيما أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يشمل تحصيل مصروفات الطلبة بجامعة بنها من خلال كافة وسائل التحصيل المتعاقد عليها البنك وشركة أي فاينانس، وكذا إتاحة إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية مجانا للطلاب.

وتابع: سيقدم البنك خدمة سداد المستحقات الخاصة بالضرائب والتأمينات من خلال خدمة CPS والتي تمكن الجامعة من سداد الالتزامات الخاصة بها من خلال مقر الجامعة دون الحاجة للتوجه لأية جهة حكومية، إضافة إلى سداد مستحقات الموردين أو مقدمي الخدمة عن طريق خدمة ACH التي تمكن الجامعة من سداد تلك المستحقات إلكترونيا ولحظيا دون الحاجةإالى إصدار شيكات، مع اتاحة تقسيط المصروفات الدراسية للكليات ذات الطبيعة الخاصة (credit hours) لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري.

وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يساهم في تطوير شامل لمستشفيات الجامعة منها افتتاح وحدة لتفتيت حصوات الكلى والأشعة التشخيصية، إضافة الى تجهيز معمل مهارات إكلينيكي مركزي يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع شراء جهاز رنين مغناطيسي لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ.

وتابعت أن البنك ساهم أيضا بعدد 10 أجهزة تنفس صناعي لاستكمال وحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة، وكذا تجهيز وحدة تصنيع كمامات مع إعداد 50 كابينة تعقيم، إضافة إلى شراء اتوبيسين لنقل الطلاب للتيسير عليهم، وهي المساهمات التي قدمها البنك بعد دراسة كافة احتياجات الجامعة ومستشفياتها لضمان تحقيق التأثير المرجو.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج