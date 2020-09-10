طلبات إعانة البطالة الأمريكية تظل عند مستويات مرتفعة

_ حوم عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عند مستويات مرتفعة الأسبوع الماضي، مما يعزز الآراء التي تقول بأن سوق العمل تستقر في مسار تدريجي أكثر للتعافي من جائحة كوفيد-19.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفا للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر دون تغيير عن الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفا في أحدث أسبوع.

اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات إذ استنفدت الشركات قروضا من الحكومة للمساعدة بشأن الأجور ويستمر فيروس كورونا.

Advertisements

وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو. ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءا من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو.

ويقول خبراء اقتصاديون إن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشان حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج