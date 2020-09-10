وكلاء يقرون زيادات سعرية على سيارات موديلات 2021

شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار سيارات تنتمي لموديلات 2021 زيادات رسمية في قيمها تم إقرارها من قبل وكلائها الرسميين، ويأتي ذلك بعد مدة زمنية قليلة من طرحها لأول مرة في السوق المحلية، ومن أبرزها علامات تنتمي لمناشئ كورية وأخرى صينية مجمعة محليًا.

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وأقرت مجموعة جي بي أوتو، وكلاء هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي في مص، زيادة سعرية لكل من هيونداي توسان وشيري تيجو 7 موديلات 2021 بقيمة 2000 جنيه.

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هيونداي توسان موديل 2021

وبحسب الأسعار المعلنة من الوكيل الرسمي، صعدت أسعار الفئة القياسية إلى مستوى 409 ألف و900 جنيه، بدلًا من 407 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثانية إلى نحو 439 ألف و900 جنيه، في مقابل 437 ألف و900 جنيه، أما الفئة الثالثة باتت تُباع بقيمة وصلت إلى 464 ألف و900 جنيه، مقابل 462 ألف و900 جنيه.

وسعرت الفئة الرابعة بسعر رسمي جديد 489 ألف و900 جنيه، بدلًا من 487 ألف و900 جنيه، فيما قدمت الفئة الخامسة بقيمة سعرية 494 ألف و900 جنيه، مقابل 492 ألف و900 جنيه.

هيونداي توسان تربو موديل 2021

ووفقًا للأسعار الجديدة، قدمت “غبور” الفئة الأولى من هيونداي توسان تربو بقيمة بلغت 464 ألف و900 جنيه، مقابل 462 ألف و900 جنيه.

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وصعدت الفئة الثانية إلى مستوى 514 ألف و900 جنيه، بعدما كانت قد تم طرحها بنحو 512 ألف و900 جنيه.

وارتفعت الفئة الثالثة إلى 519 ألف و900 جنيه، مقارنة بسعرها السابق 517 ألف و900 جنيه.

وعرضت الشركة الفئة الرابعة بنحو 559 ألف 900جنيه، بدلًا من 557 ألف و900 جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2021

وارتفعت أسعار سيارات شيرى تيجو 7 الفئة الأولى إلى 275 ألف جنيه، بدلًا من 273 ألف جنيه في السابق.

وقدرت أسعار الفئة الثانية من العلامة الصينية المجمعة محليًا إلى 299 ألف جنيه ، في مقابل 297 ألف جنيه.

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