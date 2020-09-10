الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة مع انتعاش قطاع التكنولوجيا

_ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم، مدعومة بزخم الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا منخفضة السعر والذي طغى على قراءة مرتفعة لطلبات إعانة البطالة تنبئ بانتعاش اقتصادي متذبذب. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفع المؤشر داو جونز 82.04 نقطة بما يعادل 0.29 في المائة ليصل إلى 28022.51 نقطة. اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 13.60 نقطة أو 0.40 في المائة مسجلا 3412.56 نقطة. Advertisements وصعد المؤشر ناسداك 93.96 نقطة أو 0.84 في المائة إلى 11235.53 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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