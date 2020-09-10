الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة مع انتعاش قطاع التكنولوجيا

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_ استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم، مدعومة بزخم الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا منخفضة السعر والذي طغى على قراءة مرتفعة لطلبات إعانة البطالة تنبئ بانتعاش اقتصادي متذبذب.
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وارتفع المؤشر داو جونز 82.04 نقطة بما يعادل 0.29 في المائة ليصل إلى 28022.51 نقطة.
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وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 13.60 نقطة أو 0.40 في المائة مسجلا 3412.56 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك 93.96 نقطة أو 0.84 في المائة إلى 11235.53 نقطة.
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