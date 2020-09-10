البورصة تغلق على ارتفاع 1.29% بدعم مشتريات المصريين والتداولات تجاوزت المليار جنيه

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11070 نقطة، محققاً صعود بنسبة 1.29%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.96%، وأغلق عند مستوى 67.63 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.11%، و2.84% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.078.760 مليار جنيه على 181 شركة من خلال 41168 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 142 شركة مقابل تراجع 17 في حين لم تتغير أسعار 22.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 42.456 مليون جنيه، منها 41.255 مليون جنيه للأفراد، و1.2 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 37.503 مليون جنيه، منها 35.742 مليون جنيه للمؤسسات، و1.760 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.953 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.543 مليون جنيه، مقابل 1.590 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 81.49% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على11% والعرب على 7.51% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.34% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.65%.

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وتصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.89%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 4.46%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 2.37%.

في حين تصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.27%، تلاه سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 9.09%، ثم سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 8.92%.

يري عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن البورصة شهدت ارتفاع بالقوى الشرائية بجلسة اليوم دفعتها للتداول أعلى مستوى المقاومة الثانوي 1100 نقطة، نتيجة لجاذبية أسعار الأسهم بعد التراجع على مدى ثلاث جلسات متتالية بالاسبوع الجاري.

وأشار فتحي، أن ملامح السيناريو المتوقع لاتجاهات مؤشرات البورصة تقضي بقيادة المؤشر الثلاثيني لطفرة صعود بدعم من سهم البنك التجاري الدولي.

وأكد أن قوة القفزة المرتقبة تعتمد على إصدار القرار المنتظر بخفض أسعار الطاقة على المصانع.

وفيما يخص القطاعات، فوجد أن كلا من قطاع الاتصالات والعقارات والبنوك مرشحين لقيادة صعود السوق على المدى القصير.

من جانبه قال ريمون نبيل عضو اللجنة المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة تتحرك على المدى التوسط فى اتجاه هابط حتى الان فى ظل استمرار تداولها اسفل مستوى 12000 نقطه.

وأشار نبيل، أن EGX30 على المدى القصير يتحرك فى موجه صعوديه للتصحيح القوى الذى حدث منذ بدية شهر مارس السابق وبعد أن واجه عملية جنى أرباح، حيث حقق قاع بالقرب من 10873 نقطه بجلسة الاربعاء وارتد بجلسة اليوم ليخترق مستوى 11000 نقطه.

ورأي، أن المؤشر لديه مقاومه فرعية عند11090نقطه بجلسة الأحد المقبل وليظل مستوى المقاومه الهام للأسبوع المقبل للمؤشر بالقرب من 11200 .

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