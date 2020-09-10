سلطنة عمان تشكل مجلسا للإشراف على البنك المركزي المصري

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وكالات _ قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي المصري برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.
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ويضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية. ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لخمس سنوات.
ويأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي، وهي مناصب كان يحتفظ بها السلطان نفسه.
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