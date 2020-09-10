: الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار في طرح آنت الصينية

قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج من المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار. وقال المصدران إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من أنت من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية. وقال أحد المصدرين “يدرسون الأمر”. وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية. Advertisements وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم أنت حتى الآن على طلب أرسلته للتعقيب خارج ساعات العمل في آسيا. اضغط لتحميل العدد التاسع والثلاثون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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