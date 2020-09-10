الدولار يرفع خسائره أمام الجنيه ويفقد 6 قروش جديدة في أسبوع

شاهندة إبراهيم – عاود سعر صرف الدولار تراجعه من جديد أمام الجنيه في تعاملات اليوم الخميس، بعد استقرار دام ليومين، لينخفض بين قرشين إلى 5 قروش لدى عدد واسع من البنوك.

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وانخفض متوسط الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بأكثر من 3 قروش، ليسجل 15.7094جنيه للشراء و15.8094 جنيه للبيع، مقارنة 15.7417 جنيه للشراء و15.8417 جنيه للبيع أمس الأربعاء، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، انخفض متوسط سعر العمل الأمريكية بقرابة 6 قروش، حيث بلغ 15.7692 جنيه للشراء و15.8692 جنيه للبيع الخميس الماضي.

من جانبه، قال أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار سيجما كابيتال، إن اليوم الخميس شهد طرح عطاء لأذون الخزانة وهو ما يبرهن على دخول تدفقات أجنبية جديدة للسوق عززت من قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، إلى جانب ارتفاع معنويات السوق بعد حديث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الذي أُذيع مساء أمس، والذي تحلى بدرجة عالية من الثقة، وبث حالة من الاطمئنان للجميع.

وأوضح إمام، أن توقعات الأداء خلال الفترة القادمة مرهونة بالتعافي الاقتصادي بعد انحسار تداعيات وباء كورونا، مشيرًا إلى أن تماسك الأوضاع الاقتصادية في البلاد جاء مدعوما باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، على الرغم من توقف حركة السياحة وتعثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال، أن هناك تباطؤ كبير في معدلات الطلب على الاستيراد في الوقت الحالي ولكنه لم يصل إلى درجة التوقف شبه التام.

واستطرد قائلًا: “عند بلوغ السوق حالة التعافي الاقتصادي فهل سيسبق الطلب على الاستيراد السياحة أوتحويلات المصريين في الخارج؟ أم سيكونوا متماشيين جنبًا إلى جنب، مع عدم حدوق تغيير في أسعار الصرف، مؤكدا أنه من المبكر التصور حيال هذه المسائل حاليًا.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، خفض بنكا الأهلي المصري ومصر الأخضر بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، بدلًا من 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، بالأمس.

وانخفض الدولار في بنك قناة السويس بواقع 5 قروش على دفعتين، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع بختام الأربعاء.

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وبلغت حصيلة تراجع الدولار في بنك عوده نحو 4 قروش على مدار تعاملات اليوم، ليسجل 15.71جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع .

وفقد الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وتراجع الأخضر في بنك إتش إس بي سي بواقع 4 قروش على مرتين، مغلقًا على مستوى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، بدلًا من 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وهو أقل سعر معروض في السوق.

وفقد الدولار 3 قروش أيضا ببنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

وتراجع الدولار قرشين في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم ليصل إلى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع بالأمس.

وخفض بنك كريدي أجريكول سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، ليصل إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع أمس.

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