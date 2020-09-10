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النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة لمخزون الخام الأمريكي

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_ تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، وهو ما أكد فحوى تقرير سابق للقطاع.

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وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 40.54 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 37.83 دولار.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت مليوني برميل الأسبوع الماضي. كان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته انخفاضها 1.3 مليون برميل، في حين قال معهد البترول الأمريكي، الممثل لشركات القطاع، يوم الأربعاء إن المخزونات ارتفعت ثلاثة ملايين برميل.

وقال آندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، “السوق فوجئت نوعا ما بالزيادة في ضوء أن جزءا كبيرا من إنتاج خليج المكسيك لم يرجع لكن ذلك توارى جراء مكابدة المصافي… مصاعب في العودة بعد الإعصار لورا،” مشيرا إلى أن “تراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير أثار خيبة الأمل أيضا”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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