الأسهم الأوروبية تهبط بعد إبقاء سياسة البنك المركزي المصري دون تغيير

_ أغلقت البورصات الأوروبية الرئيسية منخفضة يوم الخميس بعد أن أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن إجراءات التحفيز الحالية تكفي ومن المرجح استخدامها استخداما كاملا.

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هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مع قول كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إن البنك يراقب بعناية تداعيات قوة اليورو. وثمة توقعات في ظل انحسار زخم التعافي الاقتصادي أن يضخ البنك المركزي المصري تحفيزا جديدا في وقت ما.

وقال جاي ملهي، محلل السوق العالمية لدى جيه.بي مورجان لإدارة الأصول، “النبرة المتوازنة في اجتماع المركزي الأوروبي اليوم جاءت أقل ميلا للتيسير النقدي عما كان يتوقعه مستثمرون كثيرون.

“عدم تغيير السياسة في المركزي الأوروبي يرجع بدرجة أكبر إلى الفعالية المحدودة للخيارات المتبقية تحت تصرفه وليس لأن البنك مرتاح للوضع الاقتصادي الحالي”.

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