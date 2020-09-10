وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 190 ألفا

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_ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد 1115 ليصل إلى 190262 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.
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وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر ، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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