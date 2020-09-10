السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تراجع العملة

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_ قال مسؤولون إن السودان أعلن يوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع الأخيرة بسبب “تخريب ممنهج”.
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وأبلغ المسؤولون مؤتمرا صحفيا متلفزا أن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام القادمة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.
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