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السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تراجع العملة

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حابي 0 تبليغ

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_ قال مسؤولون إن السودان أعلن يوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع الأخيرة بسبب “تخريب ممنهج”.

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وأبلغ المسؤولون مؤتمرا صحفيا متلفزا أن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام القادمة لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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