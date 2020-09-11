اليورو يرتفع مع تهدئة المركزي الأوروبي للمخاوف.. والدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب

_ ارتفع اليورو قليلا اليوم إذ أشار متعاملون إلى النهج الهادئ لصانعي السياسات في البنك المركزي المصري الأوروبي إزاء صعود اليورو في الآونة الأخيرة، بينما ارتفعت الكرونة النرويجية بفعل توقعات رسمية بأن انكماش الاقتصاد حاليا سيكون أقل من المتوقع.

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وبعد مؤتمر صحفي أمس الخميس قالت فيه رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لا يستهدف سعر الصرف، قالت مصادر إن صانعي السياسات اتفقوا على مراقبة ارتفاع اليورو، معتبرين أنه يتماشى بصفقة عامة مع العوامل الأساسية للاقتصاد.

وأظهر مؤشر يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أن الدولار يتأهب لثاني أسبوع من المكاسب. وارتفع الدولار أثناء الليل إذ تسبب اضطراب أسواق الأسهم الأمريكية في تمسك المستثمرين بالملاذات الآمنة.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.2 في المائة إلى 1.1841 دولار، بيد أنه بلغ 1.1917 دولار في اليوم السابق وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.

واستقر مؤشر الدولار عند 93.22، بينما علق الدولار أمام العملة اليابانية عند 106.19.

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وارتفعت الكرونة النرويجية 0.8 في المائة إلى 9.0215 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن ذكر مكتب الإحصاءات النرويجي أنه يتوقع حاليا انكماش الاقتصاد 3.2 في المائة في العام الحالي بما يقل عن هبوط 3.9 في المائة توقعه في يونيو.

ومقابل اليورو، ارتفعت الكرونة 0.4 في المائة إلى 10.6795، على الرغم من أن تلك التحركات لم تكن كافية لتبديد أثر انخفاضات على خلفية تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة.

وتقدم الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة إلى 1.2840، لكنه ظل مستقرا مقابل اليورو عند 92.23 بنس بعد أن تسبب واحدة من أكبر موجات البيع المسجلة هذا العام في دفع العملة البريطانية للانخفاض نحو اثنين في المائة مقابل اليورو أمس الخميس.

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