الحكومة: 23 محافظة خفضت أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسب تتراوح ما بين 10 و 70%

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

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وشملت المحافظات: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.

وفي محافظة القليوبية، بلغت نسبة التخفيض ما بين 10 و 50%، وتراوح متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و 400جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى “إداري” 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و 1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و 250 جنيهًا وأخرى “إداري” من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى “إداري” 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى “إداري” 250 جنيهًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1103جنيهات، والتجاري 1532 جنيهًا، والصناعي 1367 جنيهًا، والأخرى “إداري” 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 263جنيهًا، وتجاري 421 جنيهًا، والصناعي 350 جنيهًا وأخرى “إداري” 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 175جنيهًا، وتجاري 258 جنيها، والصناعي 220 وأخرى “إداري” 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 146 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى “إداري” 146 جنيهًا.

وأشار شعراوى إلى أن محافظة البحيرة قامت بالتخفيض بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 780 جنيهًا، والصناعي 481 جنيهًا، والأخرى “إداري” 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 240 جنيهًا، وتجاري 395 جنيهًا، والصناعي 263 جنيهًا وأخرى “إداري” 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 115 جنيهًا، وتجاري 193 جنيهًا، والصناعي 143 جنيهًا وأخرى “إداري” 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 72 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 83 جنيها وأخرى “إداري” 133 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 1500 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى “إداري” 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 119 جنيهًا، وتجاري 350 جنيهًا، والصناعي 195 جنيهًا وأخرى “إداري” 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا، وتجاري 290 جنيهًا، والصناعي 315 جنيهًا وأخرى “إداري” 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 105 جنيهات وأخرى “إداري” 110جنيهات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الغربية تراوحت نسبة التخفيض فيها ما بين 30 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 576 جنيهًا، والتجاري 774 جنيهًا، والصناعي 260 جنيهًا، والأخرى “إداري” 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 411 جنيهًا، وتجاري 517 جنيهًا، والصناعي 206 جنيهات وأخرى “إداري” 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيهًا، وتجاري 259 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى “إداري” 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 115 جنيهًا، والصناعي 55 جنيها وأخرى “إداري” 73 جنيها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن نسبة التخفيض في محافظة كفر الشيخ بلغت ما بين 25 و 40%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى “إداري” 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى “إداري” 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى “إداري” 150 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن محافظة دمياط بلغت نسبة التخفيض فيها حوالى 30%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى “إداري” 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و 500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و 300 جنيه وأخرى “إداري” ما بين 120 و 300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و 100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى “إداري” 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى “إداري” 80 جنيها.

وقال شعراوى إن التخفيض بمحافظة الدقهلية بلغ نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى “إداري” 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى “إداري” 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى “إداري” 125 جنيها.

وفي محافظة شمال سيناء بلغت نسبة التخفيض حوالى 25 % حيث تم تخفيض 50 جنيه على المتر في المساحات الأقل من 1000متر، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 500 جنيه، والأخرى 600 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 68 إلى 400 جنيه، وتجاري من 115 إلى 680 جنيه، والصناعي من 68 إلى 400 جنيه وإداري من 83 إلى 500 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 45 إلى 75 جنيها، وتجاري من 75 إلى 128 جنيها، والصناعي من 45 إلى 75 جنيهًا وأخرى و إداري من 55 إلى 90جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني من 25 إلى 40 جنيها، وتجاري من 40 إلى 65 جنيهًا، والصناعي من 25 إلى 40 جنيها وأخرى وإداري من 30 إلى 50 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيض بمحافظة بورسعيد تراوحت ما بين 10 و 30 % على سعر المتر للأسعار السابق الإعلان عنها والسابق تقديرها من قبل اللجان المختصة بقيمة 10 % ( لمدينة بورفؤاد وحى الشرق ) و20 % لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % على حي الجنوب.

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وأوضح التقرير أن محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 25% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 800 و 1000 جنيه، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 900 جنيه، والادارى 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجاري ما بين 330 و 1360 جنيها والصناعى ما بين 135 و 800 جنيه والإدارى ما بين 160 و 1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 90 إلى 150 جنيها، وتجاري من 10 إلى 425 جنيها، والصناعي من 150 إلى 310 جنيهات والإدارى ما بين 110 و 310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 65 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها.

وأكد التقرير الذى أعده اللواء محمود شعراوى أن السويس بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20% ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 990 جنيها، والصناعي 225 جنيها، والادارى 630 جنيها والسياحي 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 200 جنيه، والتجاري 470 جنيها والصناعي 150 جنيها والإدارى 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحي 550 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ السكني 70 جنيها، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 90 جنيها والإدارى 90 جنيها والسياحي 90 جنيها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية بلغت نسبة التخفيض بها حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 600 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 400 جنيه، والتجاري 600 جنيه والصناعي 300 جنيه والأخرى 700 جنيه ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 200 جنيه، والتجاري 300 جنيه، والصناعي 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني 100 جنيه، والتجاري 200 جنيه ، والصناعي 50 جنيه والأخرى 200 جنيه.

وأوضح التقرير أن محافظة المنيا بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 40 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 775 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 500 جنيه، والتجاري 1000 جنيه والصناعى 775 جنيها والإدارى 700 جنيه والأخرى 675 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها ، وتجاري 240 جنيها، والصناعي 203 جنيهات والإدارى 188 جنيها والأخرى 188 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، والتجاري 113 جنيها ، والصناعي 100 جنيه والإدارى 90جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة الفيوم بلغت نسبة التخفيض بها ما بين 30 % إلى 50 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها ، والتجاري 1250 جنيها، والصناعي 450 جنيها، والادارى 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعى 275 جنيها والإدارى 425 جنيها والأخرى 825 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكني بلغ 150 جنيها ، وتجاري 750 جنيها والصناعى 350 جنيها والإدارى 500 جنيه والأخرى 600 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، والتجاري 100 جنيه ، والصناعي 80 جنيه والإدارى 90 جنيها والأخرى 90 جنيها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة أسيوط بلغت نسبة التخفيض فيها ما بين 20 إلى 30 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 379 جنيهًا، والتجاري 853 جنيهًا، والصناعي 311 جنيهًا، والإداري 481 جنيهًا، والخدمى 658 جنيهاً ، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 244 جنيها والتجارى 611 جنيها والصناعى 194 جنيها والادارى481 جنيها والخدمى 442 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهاً ، وتجاري 230 جنيهًا، والصناعي 110 جنهات والإداري” 175 جنيهًا والخدمي 250 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها ، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 55 جنيها والإداري 100 جنيه والخدمى 145 جنيها.

وأوضح التقرير أن محافظة سوهاج قامت بتخفيض الأسعار ما بين 10 % للقرى و25 % للقرى ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 505 جنيهات، والتجاري 930 جنيهًا، والصناعي 210 جنيهات، والأخرى 511 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 203 جنيهات والتجارى 372 جنيها والصناعى 120 جنيها والأخرى 240 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 75 جنيها ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 73 جنيها والأخرى 105 جنيهات وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 90 جنيها، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 96 جنيها والأخرى 125 جنيها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة قنا قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25 % عن الأسعار السابق إعلانها ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 900 جنيه ، والصناعي 700 جنيه ، والإداري 78 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 375 جنيها والتجارى 767 جنيها والصناعى 608 جنيهات والادارى 700 جنيه ومتوسط سعر المتر بالقرى، سكني 80 جنيهاً ، وتجاري 175 جنيهًا، والصناعي 135 جنيها والإداري 150 جنيهًا وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها وتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها.

وقال التقرير إن محافظة البحر الأحمر قامت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 430 جنيهًا، والتجاري 645 جنيهًا، والصناعي 370 جنيهًا، والفندقى 790 جنيها وأخرى 430 جنيهاً ، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 185 جنيها والتجارى 295 جنيها والصناعى 158 جنيها والأخرى 186 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 70 جنيها ، وتجاري 95 جنيها ، والصناعي 70 جنيها والأخرى 95 جنيها.

وأضاف التقرير أن محافظة الأقصر بلغت نسبة التخفيض حوالى 20 % ، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن وغير المخططة للسكني 286 جنيها والتجارى 450 جنيها والصناعى 318 جنيها والادارى 379 جنيها والأخرى 145 جنيها ، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 130 جنيهاً ، وتجاري 284 جنيهًا، والصناعي 147 جنيهًا والإداري 200 جنيه والأخرى 136 جنيها ، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه ، وتجاري 182 جنيهًا، والصناعي 111 جنيه والإداري 134 جنيها والأخرى 102 جنيه.

كما خفضت محافظة جنوب سيناء الأسعار بنسبة 25 % على القرى والمدن.

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