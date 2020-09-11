توقعات بعجز لميزانية روسيا عند 4.4% من الناتج المحلي في 2020

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_أظهرت مسودة وثيقة يوم الجمعة، أن روسيا تعتزم جمع ما إجماليه 5.41 تريليون روبل (72.3 مليار دولار) هذا العام بالإضافة إلى الإنفاق من صندوقها الوطني للثروة للمساهمة في تغطية عجز الميزانية المتوقع عند 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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وبحسب وثيقة اطلعت عليها ، فإن من المتوقع أن تنخفض الخطة الإجمالية للاقتراض، التي تشمل طرح سندات حكومية بالروبل وتمويلا خارجيا، إلى 3.82 تريليون روبل في العام المقبل، إذ من المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطط روسيا لأن تنفق إجمالا 483.7 مليار روبل من صندوق الثروة الوطني في 2020-2021 للمساعدة في تمويل العجز.
وتفيد الوثيقة أنه يُتوقع ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.5 بالمئة في العام الجاري وإلى 21 بالمئة في 2023 من 12.3 بالمئة في 2019. وامتنعت وزارة المالية عن التعليق.
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