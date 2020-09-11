ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس

_ زادت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في أغسطس، لكن من المرجح أن يكبح ضعف سوق العمل التضخم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من ركود ناجم عن كوفيد-19.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في الشهر الماضي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 بالمئة في يونيو ويوليو بعد أن انخفض في الأشهر الثلاثة السابقة إذ أدى إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أغسطس، زاد المؤشر 1.3 بالمئة بعد أن ارتفع واحدا بالمئة في يوليو.

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كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أغسطس و1.2 بالمئة على أساس سنوي.

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