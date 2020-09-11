وول ستريت تفتح مرتفعة مع تقدم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة مدعومة بأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل إذ أكدت نتائج فصلية تفوق التوقعات لأوراكل على متانة الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا خلال أزمة فيروس كورونا. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 79.28 نقطة أو ما يعادل 0.29 بالمئة إلى 27613.86 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 13.51 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 3352.70 نقطة. Advertisements وربح المؤشر ناسداك المجمع 90.47 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 11010.07 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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