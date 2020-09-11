السعودية تسجل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة في السعودية تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 324407. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأشارت الوزارة إلى تسجيل 935 حالة شفاء جديدة ليكسر إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية حاجز الـ300 ألف حيث بلغت 300933. وذكرت أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 4213. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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