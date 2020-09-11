بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية تصدر سندات بقيمة 200 مليون دولار

_ قالت بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية والغاز، وهي شركة تابعة لبروج للطاقة، في بيان اليوم الجمعة إنها أصدرت سندات أولية مضمونة بقيمة 200 مليون دولار بحد اقتراض عند 250 مليون دولار في سوق سندات شمال أوروبا.

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وقالت الشركة إن الإصدار الأول للسندات لأجل استحقاق خمس سنوات وسيستخدم، إلى جانب أشياء اخرى، في سداد دين مصرفي قائم، وذلك في الوقت الذي توسع فيه الشركة نشاطها في تخزين النفط.

بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي تأسست في 2013 هي من أكبر حائزي أصول التخزين في الفجيرة بالإمارات.

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