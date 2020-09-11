- 1/2
- 2/2
_ قالت بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية والغاز، وهي شركة تابعة لبروج للطاقة، في بيان اليوم الجمعة إنها أصدرت سندات أولية مضمونة بقيمة 200 مليون دولار بحد اقتراض عند 250 مليون دولار في سوق سندات شمال أوروبا.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقالت الشركة إن الإصدار الأول للسندات لأجل استحقاق خمس سنوات وسيستخدم، إلى جانب أشياء اخرى، في سداد دين مصرفي قائم، وذلك في الوقت الذي توسع فيه الشركة نشاطها في تخزين النفط.
بروج للاستثمارات البترولية والغاز التي تأسست في 2013 هي من أكبر حائزي أصول التخزين في الفجيرة بالإمارات.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية تصدر سندات بقيمة 200 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.