المراكز الأمريكية: 1091 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

_ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إنها سجلت 37451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1091 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى ستة ملايين و381 ألفا و13 إصابة و191353 وفاة.

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ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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