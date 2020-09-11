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بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث

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CairoBank

_ رفع بنك أوف أمريكا يوم الجمعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من العام وقلص توقعاته للربع الرابع، لكنه أشار إلى أنه بالرغم من وجود معوقات، فإن الاقتصاد قد يتعافى أسرع من المتوقع.

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ورفع قسم الأوراق المالية لدى البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى نمو 27 بالمئة من 15 بالمئة، لكنه قلص توقعاته للربع الرابع إلى نمو ثلاثة بالمئة من خمسة بالمئة فصليا على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك حسبما قال في مذكرة بحثية.

كما قالت ميشيل ماير مديرة شؤون الاقتصاد الأمريكي لدى البنك إنها صارت تتوقع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بحلول الربع الأول من 2022، وهو أقرب بثلاثة أرباع سنة عن توقعات سابقة للبنك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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