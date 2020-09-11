موديز تخفض تصنيف تركيا إلى ‭B2‬ وتبقي على سلبية النظرة المستقبلية

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وكالات _ خفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى ”B2” من ”B1”، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
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وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان “مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات”.
لكن موديز أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.
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