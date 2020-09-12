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الهند تسجل قفزة يومية قياسية في إصابات كورونا لليوم الثاني على التوالي

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_ أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة يوم السبت.

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ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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