الارشيف / مال وأعمال

المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتها من عقار ريمديسيفير بعد تراجع الحاجة له

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
CairoBank

وكالات _ أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن المستشفيات الأمريكية رفضت نحو ثلث الكميات المخصصة لها من عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19 منذ يوليو مع تراجع الحاجة لهذا الدواء المكلف المضاد للفيروس.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت بعض المستشفيات إنها ما زالت تشتري هذا العقار الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز كي يصبح لديها مخزون في حالة تسارع وتيرة الجائحة خلال الشتاء. ولكنها قالت إن الإمدادات الحالية كافية وذلك إلى حد ما لأنها تقصر استخدامه على الحالات الشديدة فقط.

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير بقدر أكبر من الحرية في استخدام ريمديسيفير ولكن ستة من بين ثمانية مستشفيات ضخمة اتصلت بها قالت إنها لا تستخدمه في الحالات المتوسطة.

ويشير هذا الإبطاء إلى أن نقص العقار انتهى ويهدد جهود غيلياد لتوسيع استخدام ريمديسيفير.

Advertisements

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة إنه ما بين السادس من يوليو والثامن من سبتمبر قبلت أنظمة الصحة العامة بالولايات والمناطق نحو 72% من الكميات التي عرضتها عليها من ريمديسيفير.

ولم تشتر المستشفيات بدورها سوى نحو ثلثي ما قبلته الولايات والمناطق.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتها من عقار ريمديسيفير بعد تراجع الحاجة له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements