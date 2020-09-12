ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق في الصين بنسبة 18.7% خلال أغسطس

شينخوا _ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البر الرئيسي الصيني والمستخدم فعليا، بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 84.13 مليار يوان (حوالي 12.3 مليار دولار أمريكي) في أغسطس، وفق ما ذكرت وزارة التجارة أمس الجمعة.

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وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البر الرئيسي الصيني 619.78 مليار يوان، بارتفاع 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 476.61 مليار يوان، بزيادة 12.1 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة يناير- أغسطس، بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بواقع 28.2 بالمئة.

وزاد حجم الاستثمار من هولندا بنسبة 73.6 بالمئة، بينما ارتفع حجم الاستثمارات القادمة من بريطانيا بمعدل 17.2 بالمئة، بحسب البيانات.

وبناء على الاحتواء الفعال لوباء كوفيد-19، طبقت الصين بصرامة سلسلة من التدابير لبسط الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهدت وزارة التجارة الصينية بزيادة كبيرة للبنود على قائمة الدليل الصناعي لتشجيع الاستثمار الأجنبي ومساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على الاستفادة من السياسات التفضيلية.

وستواصل الوزارة تطبيق القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وتوسيع نطاق الأعمال التي تشجع الاستثمار الأجنبي، ومن ثم تقاسم السوق والفرص في الصين مع المستثمرين الأجانب، بحسب ما ذكر نائب وزير التجارة وانغ شو ون.

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