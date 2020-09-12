عاجل.. رئيس الوزراء: خفض سعر التصالح في مخالفات البناء بالريف إلى 50 جنيها للمتر

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قبل قليل، خفض سعر التصالح في مخالفات البناء بالريف إلى 50 جنيها للمتر. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج أضاف مدبولي أن هذا السعر سيشمل جميع قرى الريف في مختلف أنحاء الجمهورية. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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