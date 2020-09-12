عاجل.. رئيس الوزراء: خصم 25% من مقابل التصالح في مخالفات البناء للسداد الفوري

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تقرر تقديم مبادرة جديدة للتصالح في مخالفات البناء تشمل خصومات بنسبة 25% حال السداد الفوري.

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