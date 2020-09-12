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الإمارات تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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_ أعلنت الإمارات يوم السبت تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس ، وهو أعلى عدد للإصابات اليومية ترصده البلاد منذ بدء الجائحة.

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وظلت الحالات تتراجع حتى الشهر الماضي بعد ذروة إصابات يومية بلغت 994 حالة في مايو . لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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