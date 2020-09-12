الإمارات تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

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_ أعلنت الإمارات يوم السبت تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد للإصابات اليومية ترصده البلاد منذ بدء الجائحة.
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وظلت الحالات تتراجع حتى الشهر الماضي بعد ذروة إصابات يومية بلغت 994 حالة في مايو . لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس .
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