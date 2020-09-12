الرئيس السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة اليد

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والمقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021.

وقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة ولتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.

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وأشار إلى أن البطولة ستشهد 32 دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة 108 مباريات في 4 صالات مختلفة بثلاثة محافظات، بالإضافة إلى توفير 10 صالات رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات، كما سيتم اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.

كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ”صندوق الرياضة المصري”، والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

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