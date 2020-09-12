- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – أحال جهاز حماية المستهلك 26 معرض سيارات في 6 محافظات، هي: كفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وبني سويف وأسوان والدقهلية إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض كبرى بالمحافظات لم تلتزم بتطبيق القانون 181 لسنة 2018، والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية كافة عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما تلزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لجميع ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
وأضاف فرج أن الهدف من تلك الخطوة هو إعادة الانتظام إلى سوق السيارات بالالتزام بالقانون وأن حملات الجهاز مستمرة في باقي المحافظات
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جهاز حماية المستهلك يحيل 26 معرض سيارات إلى النيابة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.