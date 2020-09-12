جهاز حماية المستهلك يحيل 26 معرض سيارات إلى النيابة العامة

دوت الخليج – أحال جهاز حماية المستهلك 26 معرض سيارات في 6 محافظات، هي: كفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وبني سويف وأسوان والدقهلية إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

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وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض كبرى بالمحافظات لم تلتزم بتطبيق القانون 181 لسنة 2018، والتى تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية كافة عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما تلزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لجميع ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

وأضاف فرج أن الهدف من تلك الخطوة هو إعادة الانتظام إلى سوق السيارات بالالتزام بالقانون وأن حملات الجهاز مستمرة في باقي المحافظات

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