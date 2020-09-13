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إصابات فيروس كورونا حول العالم أكثر من 28.75 مليون والوفيات 918894

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و500589 إصابة و193735 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا مسجلة أربعة ملايين و659984 إصابة و77472 حالة وفاة.

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وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و315687 إصابة و131210 وفيات وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و057362 حالة و18484 حالة وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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