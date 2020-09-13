بن داود القابضة السعودية تحدد النطاق السعري للاكتتاب العام بين 84 و96 ريالا للسهم

وكالات _ حددت شركة بن داود القابضة السعودية النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

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وبحسب بيان للشركة، فقد تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 84 و96 ريالا سعودي للسهم.

وأوضحت بن داود القابضة أن الطرح يشمل على 22.8 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

وتوقعت أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال (حوالي 512 مليون دولار) و 2.2 مليار ريال (585 مليون دولار)

كما توقعت أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة، بعد اكتمال الإدراج مباشرة.

وأضافت أن الطرح سيشمل 22.8 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري (“المؤسسات المكتتبة”) وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في السعودية (“المكتتبون الأفراد”).

وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى حوالي 20.6 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة.

وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

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وقالت بن داود القابضة إن فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة تبدأ يوم 13 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 22 سبتمبر 2020.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد بناءً على سعر الاكتتاب النهائي يوم 27 سبتمبر 2020 وتنتهي يوم 29 سبتمبر 2020

كما سيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص المؤقت لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة 22 سبتمبر 2020.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 1 أكتوبر 2020.

يذكر أن بن داود القابضة كانت قد عينت كلا من شركة “جولدمان ساكس العربية السعودية” و”جي بي مورجان العربية السعودية” كمنسقي للطرح ومستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية (“المستشارون الماليون المشتركون”، مجتمعين).

كما تم تعيين “جي آي بي كابيتال” كمدير سجل اكتتاب المؤسسات الرئيسي، ومنسق الطرح، ومتعهد التغطية؛ وشركة “الأهلي المالية” كمدير الاكتتاب، ومنسق الطرح، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية الرئيسي.

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