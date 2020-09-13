الهند تسجل أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 94 ألف و 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و 754 ألفا و 356 حالة.
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وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم تسجيل 1114 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 78 ألف و 586 حالة.
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