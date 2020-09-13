القاهرة للاستثمار والتنمية تبدأ أعمال الحفر والبناء في المرحلة الأولى لجامعة بدر بأسيوط اليوم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، عن بدء أعمال الحفر والبناء اليوم لجامعة بدر في أسيوط للمرحلة الأولى.

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وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فمن المخطط أن يشمل المشروع جامعة بدر في أسيوط، وكذلك الحرم الجامعي العالمي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 81 فداناً.

ويضم المشروع عدد من الكليات، الكليات المجتمعية، خدمات الطلاب، المجمع التجاري والمستشفي لتكون بمثابة مركز لتقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية في قلب صعيد مصر.

الجدير بالذكر، أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، حققت صافي ربح بلغ 330.4 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر 2019 وحتى نهاية مايو 2020، مقابل 231.56 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 991.84 مليون جنيه، مقابل 642.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

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