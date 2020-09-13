أحمد راضي: كوكاكولا تخطط للحصول على أراض بالقرب من العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

بكر بهجت _ وضعت شركة كوكاكولا للتصنيع والتعبئة خطة للتوسع في العديد من المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال التقدم للحصول على أراضٍ بالقرب منها، لتغطية الطلب المستقبلي في تلك المناطق، وفق أحمد راضي المدير العام للشركة العالمية في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في إجراءات الحصول على تلك الأراضي.

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وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أن تلك الأراضي ستكون لإقامة مراكز للتخزين والتوزيع والبيع وليس لإقامة مصانع جديدة، وذلك لمواكبة التوسع العمراني الذي تنتهجه الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها في مصر 8 مصانع تغطي أنحاء الجمهورية كافة حيث إنها موزعة على بورسعيد والدلتا والقاهرة والإسكندرية.

وتابع أن التحديات الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، أثرت بصورة نسبية على مبيعات الشركة خلال شهور الإجراءات الاحترازية، إلا أن العملية الإنتاجية تواصلت دون تغير، لافتًا إلى أن اعتماد مبيعات الشركة على الكافتيريات والمقاهي هو السبب الرئيسي وراء ذلك التأثر، إلا أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية عادت الأمور لطبيعتها.

وأوضح أن الأراضي التي تسعى الشركة للحصول عليها ستكون مخصصة لإقامة مراكز توزيع فقط، حيث إن الشركة لديها في مساحات شاغرة في المصانع المملوكة لها، ويمكن استيعاب التوسعات الجديدة بها، مشيرًا إلى أن الشركة أضافت ماكينات جديدة لمصانع القليوبية والإسكندرية.

خطة لزيادة منافذ التوزيع لمواكبة التوسع العمراني وتلبية الطلب بها

ولفت إلى أن كوكاكولا لم تحصل حتى الآن على الأراضي، إلا أنها بدأت في إجراءات الحصول عليها مع الجهات المختصة سواء هيئة الاستثمار أو هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أن هناك مناطق بعينها تركز عليها الشركة، مثل منطقة شرق القاهرة التي بها مدن كبيرة وعملاقة ما يتطلب تغطيتها بمنتجات الشركة، إلى جانب سعي الشركة المتواصل للقرب من تلك المناطق.

وعن معدلات البيع والشراء قال إن الربع الثاني من العام كان الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية ومع رفع الإجراءات وعودة ساعات العمل لطبيعتها، فإن الوضع عاد إلى مستواه بصورة نسبية، وبات أفضل بكثير من شهري مارس وأبريل، موضحًا أن الحصة السوقية للشركة لم تتأثر لأن التأثر كان على السوق كلها.

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وفي يونيو الماضي عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة “تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر”، لبحث الخطط الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج وفروع البيع.

وخلال الاجتماع أعلن المهندس أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، أن الشركة تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة بمبلغ 5 مليارات جنيه من خلال تدشين خطوط إنتاج جديدة وزيادة عدد منافذ وفروع البيع، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه خلال العام الحالي.

وفي تصريحات سابقة قال مدير عام شركة «كوكاكولا» إن حجم استثمارات الشركة تجاوز 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر سوق واعدة وتسعى الشركة إلى زيادة استثماراتها بها، لافتًا إلى أن الشركة تعتزم إضافة أنشطة جديدة مثل إنتاج مشروبات الشاي والقهوة والعصائر.

وأوضح أن الشركة حوّلت مصنع 6 أكتوبر بالكامل إلى استخدام الطاقة الشمسية، لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، خاصة مع الزيادات التي أقرتها الحكومة على التعريفة.

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